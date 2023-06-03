Зростаюча військова міць Японії не становить загрози - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Японія не буде використовувати свою військову силу, що зростає, щоб загрожувати іншим країнам, заявив у суботу міністр оборони країни Ясукадзу Хамада, підтвердивши при цьому свою мету - приділяти першочергову увагу дипломатичним зусиллям і діалогу, щоб уникнути непорозумінь, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
«Ми не прагнемо суперництва чи конфлікту», - сказав Ясукадзу Хамада у своєму виступі на Shangri-La Dialogue, конференції з безпеки в Сінгапурі, в якій беруть участь 600 делегатів із 49 країн.
У грудні Японія оприлюднила план найбільше з часів війни нарощування військової сили.
Хамада сказав, що Японія не має на меті встановлення військової міці для створення загрози іншим. За його словами, міністерство оборони насамперед докладе дипломатичних зусиль.
«Як нація, яка загалом прагне миру, ми прагнемо посилити наші власні та початкові можливості стримування та сприяти вирішенню розбіжностей в інтересах і думках шляхом діалогу», - сказав він.
Доповнення
У межах п'ятирічної програми оборони, яка подвоїть витрати на оборону, Японія має отримати ракети більшої дальності, які, як вона сподівається, утримають Китай від застосування сили в Східній Азії.
Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди стурбований тим, що напад росії на Україну може підштовхнути Китай до нападу на сусідній Тайвань.