Растущая военная мощь Японии не представляет угрозы - министр

Детали

«Мы не стремимся к соперничеству или конфликту», - сказал Ясукадзу Хамада в своем выступлении на Shangri-La Dialogue, конференции по безопасности в Сингапуре, в которой принимают участие 600 делегатов из 49 стран.

В декабре Япония обнародовала план крупнейшего со времен войны наращивания военной силы.

Хамада сказал, что Япония не преследует цель установления военной мощи для создания угрозы другим. По его словам, министерство обороны прежде всего приложит дипломатические усилия.

«Как нация, которая в целом стремится к миру, мы стремимся усилить наши собственные и начальные возможности сдерживания и способствовать разрешению разногласий в интересах и мнениях путем диалога», - сказал он.

Дополнение

В рамках пятилетней программы обороны, которая удвоит расходы на оборону, Япония должна получить ракеты большей дальности, которые, как она надеется, удержат Китай от применения силы в Восточной Азии.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды обеспокоено тем, что нападение россии на Украину может подтолкнуть Китай к нападению на соседний Тайвань.