Зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Слов'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Слов’янську зросла до 12 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену ДСНС України.
Рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.
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«Станом на 13:30 16 квітня внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених», - повідомили у ДСНС.
Роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.
Залучено 41 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 6 чоловік.