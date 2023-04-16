Возросло количество погибших в результате вражеского удара по Славянску

Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.

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«По состоянию на 13:30 16 апреля в результате обстрела г. Славянск, который состоялся 14 апреля, пострадало 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых», - сообщили в ГСЧС.

Работы продолжаются. По информации Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще 3 человек.

Привлечен 41 человек личного состава ГСЧС и 11 единиц техники. От коммунальных служб - 6 единиц техники и 6 человек.