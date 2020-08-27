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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Зранку у столиці утворилися незначні затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві, станом на 8:10, помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зранку у столиці утворилися незначні затори

Так, на правому березі ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Велика Житомирська, проспектом Перемоги, вулицею Жилянська, Повітрофлотським проспектом, вулицею Саксаганська, частково – бульваром Дружби Народів, Наддніпрянським шосе. Затор утворився на вулицях Валерія Лобановського, Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, невеличкі затори помітні на вулиці Вадима Гетьмана.

На лівому березі ускладнення руху помітне на Броварському проспекті на під'їзді до мосту Метро та на проспекті Бажана біля Південного мосту. Невеликі затори утворились на Дніпровській набережній.

Затори в бік правого берега утворились на мостах Південному, Дарницькому, Метро та Північному мосту.

Як повідомляв УНН, напередодні у Київській області сталась смертельна ДТП: автівка влетіла у бетонний паркан. 20-річний водій та 15-річна пасажирка загинули на місці пригоди, ще троє осіб травмовані та доставлені до лікарні із численними травмами.

Українські Національні Новини

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