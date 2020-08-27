Утром в столице образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве, по состоянию на 8:10, заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу затруднено движение по улицам Крещатик, Большая Житомирская, проспектом Победы, по улице Жилянская, Воздухофлотским проспектом, улицей Саксаганского, частично - по бульвару Дружбы Народов, Надднепрянским шоссе. Пробка образовалась на улицах Валерия Лобановского, Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, небольшие пробки заметны на улице Вадима Гетьмана.
На левом берегу осложнения движения заметны на Броварском проспекте на подъезде к мосту Метро и на проспекте Бажана возле Южного моста. Небольшие пробки образовались на Днепровской набережной.
Пробки в сторону правого берега образовались на мостах Южном, Дарницком, Метро и Северном мосту.
Как сообщал УНН, накануне в Киевской области произошла смертельное ДТП: автомобиль влетел в бетонный забор. 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще три человека травмированы и доставлены в больницу с многочисленными травмами.