Зранку у Києві "стоять" усі мости
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на 8:15 п’ятниці, 26 березня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега. За даними сервісу, на останньому утворився затор через ДТП.
На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Автозаводська, Вишгородська, Олени Теліги.
Затори помітні на проспекті Перемоги, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, Польова, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів.
На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.
Частково рух ускладнено Дніпровською набережною, вулицею Миропільська.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, 26 березня по Києву без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.
У Київській області 26 березня також без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-4° морозу, вдень 5-10° тепла.