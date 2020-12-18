Зранку Київ стоїть у заторах

Так, затори спостерігаються на проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Глушкова, Великій Окружній дорозі, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Дружби Народів, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Жилянській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Дегтярівській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській.

На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана, вулиця Центральна.

Рух Північним мостом, Південним мостом, мостом Метро та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега. Мостом Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, нафта Brent впала в ціні до 51,15 долара за барель.