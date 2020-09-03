У Києві зранку помітне ускладнення руху: на яких вулицях затори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Олександра Довженка.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектом Академіка Палладіна, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.
Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту рух ускладнений в обидві сторони.
Нагадаємо, осінь 2020 року буде теплою та сухою, а середня за сезон температура повітря восени може бути на 1-2 градуси вища, ніж спостерігалася на початку цього століття.