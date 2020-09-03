В Киеве утром заметно осложнение движения: на каких улицах пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улице Вячеслава Черновола, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Александра Довженко.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, проспектом Академика Палладина, бульваром Академика Вернадского, улицами Жилянской и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны.
Напомним, осень-2020 будет теплой и сухой, а средняя за сезон температура воздуха осенью может быть на 1-2 градуса выше, чем наблюдалась в начале этого века.