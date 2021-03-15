Зрада відміняється: у МЗС обговорили з послом КНР китайську делегацію в Криму

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“Провів зустріч з Послом КНР в Україні, під час якої серед іншого було порушено питання нещодавнього візиту китайської бізнес-делегації до тимчасово окупованих територій АРК. В чергове довів до китайської сторони сигнали про те, що подібні кроки не лише розглядаються Урядом України, як недружні, але й грубо порушують чинне законодавство нашої держави”, - зазначив Єнін.

З його слів, під час зустрічі було наведено приклади, коли подібні візити мали вкрай небажані наслідки для відповідних іноземних компаній та їхніх представників.

“Зі свого боку пан Фань Сяньжун запевнив в незмінності підходів Уряду КНР до тимчасової окупації АРК, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було наголошено, що коментарі окремих політиків та експертів відносно нібито зміни позиції Уряду КНР відносно Криму в контексті ситуації навколо Мотор Січ не мають нічого спільного з реаліями”, - додав дипломат.

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Заступник міністра зазначив також, що під час зустрічі довів до китайської сторони сигнал про те, що Украіна поважала і поважатиме іноземні інвестиції, а також суворо дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Ситуація з ПАТ "Мотор Січ"

Минулого тижня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ПАТ "Мотор Січ" найближчим часом буде законним способом повернуто українському народові.

За його словами, питання щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.

Візит до Криму

Делегація КНР здійснила візит до тимчасово окупованого Криму. Як повідомив голова ради директорів Пекінської експортно-імпортної торгової компанії Чжао Кай, який очолив делегацію бізнесменів з Китаю, мета візиту на окупований Росією півострів — “обговорення партнерства в сфері торгівлі і туризму”. Він уточнив, що в програмі підприємців з КНР — відвідування підприємств виноробної галузі та сільського господарства, а також курортних районів.