Зовнішній вигляд "Театру на Подолі" обговорять на громадських слуханнях - О.Свистунов

"Ми маємо чітко розуміти, що театр відкривається не зараз, а у 2017 році і у нас є можливість стати частиною будівництва. Ми повинні шукати компроміс", - сказав О.Свистунов.

Він зазначив, що мають бути проведені містобудівна рада і громадські слухання, на яких буде розглянута ситуація з "Театром на Подолі".

"Після цієї реакції (киян - ред.) проектувальники мають зробити висновки і має бути обговорення на громадських слуханнях і містобудівній раді", - підкреслив О.Свистунов.

"На сьогодні внутрішній простір театру нестандартний", - сказав О.Свистунов, додавши, що театр вміщує велику кількість глядачів - біля 260.

"За останні 30 років у Києві не було відкрито жодного театру", - сказала у свою чергу заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона підкреслила, що на будівництво "Театру на Подолі" було витрачено 160 млн грн і він буде переданий у комунальну власність міста Києва.