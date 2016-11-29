Внешний вид "Театра на Подоле" обсудят на общественных слушаниях - А.Свистунов

"Мы должны четко понимать, что театр открывается не сейчас, а в 2017 году и у нас есть возможность стать частью строительства. Мы должны искать компромисс", - сказал А.Свистунов.

Он отметил, что должны быть проведены градостроительный совет и общественные слушания, на которых будет рассмотрена ситуация с "Театром на Подоле".

"После этой реакции (киевлян - ред.) проектировщики должны сделать выводы и должно быть обсуждение на общественных слушаниях и градостроительном совете", - подчеркнул А.Свистунов.

"На сегодняшний день внутреннее пространство театра нестандартное", - сказал А.Свистунов, добавив, что театр вмещает большое количество зрителей - около 260.

"За последние 30 лет в Киеве не было открыто ни одного театра", - сказала в свою очередь заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Она подчеркнула, что на строительство "Театра на Подоле" было потрачено 160 млн грн и он будет передан в коммунальную собственность города Киева.