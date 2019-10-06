"Зоря" та "Львів" розписали нічию у матчі з вилученням
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Нульовою нічиєю завершилося протистояння 10 туру Української Прем'єр-ліги в якому "Зоря" гостювала у ПФК "Львів", передає УНН.
“Зоря” мала статистичну перевагу за ударами (13:3) і кутовими (11:2), але конвертувати її у голи не зуміла — 0:0.
При цьому львів’яни грали більше тайму у меншості — на 37 хвилині вилучення отримав Феррейра.
Варто відзначити, що “Зоря” із 16 набраними пунктами розмістилася на 5 щаблі, а “Львів” тільки 11-й (7).