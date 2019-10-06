"Заря" и "Львов" расписали ничью в матче с удалением
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Нулевой ничьей завершилось противостояние 10 тура Украинской Премьер-лиги в котором "Заря" гостила в ПФК "Львов", передает УНН.
“Заря” имела статистическое преимущество по ударам (13:3) и угловыми (11:2), но конвертировать ее в голы не сумела — 0:0.
При этом львовяне играли больше тайма в меньшинстве — на 37 минуте изъятия получил Феррейра.
Стоит отметить, что “Заря” с 16 набранными пунктами разместилась на 5 ступени, а “Львов” только 11-й (7).