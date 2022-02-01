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“Зоря” обіграла сербський клуб: відомі деталі

“Зоря” обіграла сербський клуб: відомі деталі

Київ • УНН

 • 18112 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Луганська “Зоря” провела із сербським “Спартаком” заключний спаринг на першому навчально-тренувальному зборі в Туреччині, передає УНН з посиланням на сайт “Зорі”.

Деталі

Матч завершився мінімальною перемогою луганців (3:2). До перерви луганський колектив мав значну перевагу в три м’ячі.

Відзначитися встигли Хлань, Гільєрме та Хомченовський. Проте супротивник зумів повернутися в гру після перерви та до мінімального скоротив відставання — 3:2.

Раніше у Туреччині “Зоря” перемогла олімпійську збірну Узбекистану (1:0), програла “Погоні” (1:3) і “Ракуву” (2:3), а також зіграла внічию з “Сабахом” (1:1) і “Актобе” (2:2).

Доповнення

На зимову паузу “Зоря” пішла на четвертому місці у чемпіонаті України. У чвертьфіналі Кубка України команда Скрипника зіграє з “Металістом”.

Українські Національні Новини

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