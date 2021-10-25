"Зоря" мінімальною перемогою продовжила виступи в чемпіонаті України

Деталі

Початок матчу вийшов доволі акуратним з боку обох команд — ковалівці не форсували події, а луганчани приглядалися до “Колоса”, пам’ятаючи, що у минулому сезоні переграти дану команду їм жодного разу не вдалося. До того ж, лише у четвер футболісти Віктора Скрипника провели важкий виїзний матч Ліги Конференцій у Болгарії, тож виглядали відверто втомленими та повільними.

За невисокого темпу господарі все ж таки вибухнули контратакою на сороковій хвилині — після перехоплення у центрі поля і прострілу Шахаба м’яч у ворота Кирила Фесюна переправив Аллахяр. Надалі результат не був змінений — 1:0.

Доповнення

“Гент” зрівнявся із “Генком”. У обох команд по 17 очок і сусідні 9 і 10 місця в чемпіонаті.