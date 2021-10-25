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"Заря" минимальной победой продолжила выступления в чемпионате Украины

Киев • УНН

 • 15507 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги ФК "Колос" минимально уступил в Запорожье луганской "Зари" (0:1), сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

"Заря" минимальной победой продолжила выступления в чемпионате Украины

Детали

Начало матча получилось довольно аккуратным со стороны обеих команд — ковалевцы не форсировали события, а луганчане присматривались к “Колоса”, помня, что в прошлом сезоне переиграть данную команду им ни разу не удалось. К тому же, только в четверг футболисты Виктора Скрипника провели тяжелый выездной матч Лиги конференций в Болгарии, поэтому выглядели откровенно уставшими и медленными.

По невысокого темпа хозяева все же взорвались контратакой на сороковой минуте — после перехвата в центре поля и прострела Шахаба мяч в ворота Кирилла Фесюн переправил Аллахяр. В дальнейшем результат не был изменен — 1:0.

Дополнение

“Гент” сравнялся с “Генк”. У обеих команд по 17 очков и соседние 9 и 10 места в чемпионате.

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