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Золотарьов про виборчу технологію "Голосу" і Притули: вдруге "паровоз" не вивезе

Золотарьов про виборчу технологію "Голосу" і Притули: вдруге "паровоз" не вивезе

Київ • УНН

 • 13206 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Партія "Голос" намагається повторити свій номер з торішніми парламентськими виборами, використовуючи Сергія Притулу як "паровоза". Але, на думку політолога Андрія Золотарьова, другий раз "паровоз" не вивезе. Про це він написав у своєму блозі, передає УНН.

На думку Золотарьова, висунення від партії "Голос" Притули на посаду голови Києва поки не принесло очікуваного електорального ефекту ні йому, ні партії.

"Не дивлячись на досить міцні тили і матеріальну підтримку. Притула має родинні зв'язки і є свояком мільйонера, екснародного депутата Віталія Хомутинника, його підтримує Віктор Пінчук", - пише політолог.

Притула розуміє, що не стане мером, і що портфель глави КМДА йому теж ніхто не дасть, відзначає Золотарьов.

"Його завдання - завести якомога більше голосів в Київраду, але з оглядкою на кампанію Притули ця перспектива вельми ефемерна.

Свою некомпетентність Притула намагається компенсувати акторською чарівністю і fun-фактором, однак, не факт, що виборець купиться на це", - додав експерт.

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З огляду на інтегрованість Притули в бізнес і політичний бомонд, йому складно видавати себе за "свого хлопця" з народу.

"Та і з компетентністю видно проблеми. І в своїй публічній активності він часто б'є в штангу", - зазначив Золотарьов.

Політолог вважає Притулу несерйозним кандидатом.

"Так у вересні на ток-шоу Притула запропонував своїй конкурентці від "Слуги народу" Ірині Верещук зняти свою кандидатуру на його користь. Вийшов маленький скандал в ефірі. Куди більш досвідчена в політиці кандидат від "Слуги народу" не відповіла на цю екстравагантну пропозицію. Ось і виходить, що Верещук - серйозна, а Притула не надто", - резюмував він.

Нагадаємо, за опитуваннями, до другого туру столичних виборів найвищі шанси мають вийти Кличко і Верещук. У мера - 36,3% підтримки, а було більше 40%. У Верещук - вже 8,5%, тоді як було близько 5%.

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