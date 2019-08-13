Зняття економічної блокади Донбасу нічого не принесе – Данилюк

"Питання про блокаду мені ставили і раніше. Я вважаю, що такий крок сам по собі нічого не принесе. Це ж не блокада, давайте називати речі своїми іменами. Це обмежувальні торговельні заходи, які були запроваджені у відповідь на націоналізацію наших підприємств на неконтрольованій території", - сказав Данилюк.

За його словами, ці підприємства припинили платити податки у центральний бюджет, "тому були причини і було відповідне рішення РНБО".

"І питаючи про зняття обмежувальних заходів, треба розуміти, якими будуть кроки з іншої сторони. Тоді можна говорити про комплексне бачення. Різні варіанти можуть розглядатися, зараз я вам говорити про них не буду, тому що будь-які документи, які готуються для розгляду на РНБО, мають гриф. Але будь-яке рішення в правильному комплексі може спрацювати. Окремо саме по собі - ні", - зазначив Данилюк.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий зняти економічну блокаду з Донбасу за умови повернення українських підприємств на окупованих територіях.