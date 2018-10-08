Знущання у харківському метро: прокуратура проситиме арешту для поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура Харківської області подала апеляційну скаргу на рішення суду про обрання працівнику сектору патрульної поліції, якого підозрюють у знущаннях із затриманими, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.
"Прокуратура подала апеляцію ще минулого тижня. Наполягатимемо на триманні під вартою", – зазначили у прес-службі.
Розгляд апеляційної скарги ще не призначили у зв'язку з процесом реформування Апеляційного суду.
Як повідомляв УНН, група поліцейських підозрюється в знущаннях із затриманими та одержанні хабарів на станції метро "Південний вокзал" у Харкові.
Суд обрав начальникові підрозділу та двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави, заступникові начальника — цілодобовий домашній арешт.