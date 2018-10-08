Знущання у харківському метро: прокуратура проситиме арешту для поліцейського

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура Харківської області подала апеляційну скаргу на рішення суду про обрання працівнику сектору патрульної поліції, якого підозрюють у знущаннях із затриманими, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це УНН повідомили у прес-службі відомства.