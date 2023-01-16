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Знищенню ворога передує ретельне планування: десантники опублікували відео з Соледара

Київ • УНН

 • 1073719 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Десантно-штурмові війська ЗС України опублікували відео з кадрами захисту Соледара Донецької області. Знищенню російських окупантів передує ретельне планування з урахуванням тактики противника, повідомляють на сторінці ДШВ ЗСУ в Telegram, передає УНН.

Знищенню ворога передує ретельне планування: десантники опублікували відео з Соледара

Цитата

"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг у подальшому проводити атакувальні дії на цьому напрямку. Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним і нашій країні", - говорять бійці 46 окремої аеромобільної бригади.

Деталі

Зазначається, що у Соледарі українські воїни протиставляють окупантам максимальну сконцентрованість, гнучкість дій і ефективне вогневе ураження.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що у Соледарі тривають бої. Вона також закликала не поширювати неперевірену й несанкціоновану інформацію про ситуацію на фронті.

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