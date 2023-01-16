Знищенню ворога передує ретельне планування: десантники опублікували відео з Соледара

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"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг у подальшому проводити атакувальні дії на цьому напрямку. Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним і нашій країні", - говорять бійці 46 окремої аеромобільної бригади.

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Зазначається, що у Соледарі українські воїни протиставляють окупантам максимальну сконцентрованість, гнучкість дій і ефективне вогневе ураження.

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Заступниця міністра оборони Ганни Маляр повідомила, що у Соледарі тривають бої. Вона також закликала не поширювати неперевірену й несанкціоновану інформацію про ситуацію на фронті.