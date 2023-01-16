Уничтожению врага предшествует тщательное планирование: десантники опубликовали видео из Соледара
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Десантно-штурмовые войска ВС Украины опубликовали видео с кадрами защиты Соледара Донецкой области. Уничтожению российских оккупантов предшествует тщательное планирование с учетом тактики противника, сообщают на странице ДШВ ВСУ в Telegram, передает УНН.
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"Враг непростой, но мы подберем ключ к победе над ним, чтобы он не смог в дальнейшем проводить атакующие действия на этом направлении. Пока мы его не уничтожим, не будет покоя нашим родным и нашей стране", - говорят бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады.
Детали
Отмечается, что в Соледаре украинские воины противопоставляют оккупантам максимальную сконцентрированность, гибкость действий и эффективное огневое поражение.
Напомним
Заместитель министра обороны Анны Маляр сообщила, что в Соледаре продолжаются бои. Она также призвала не распространять непроверенную и несанкционированную информацию о ситуации на фронте.