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Знімав дітей у дитсадках: на Київщині фотографа підозрюють у розповсюдження дитячої порнографії

Знімав дітей у дитсадках: на Київщині фотографа підозрюють у розповсюдження дитячої порнографії

Київ • УНН

 • 24500 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Київській області фотографа підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії, яку він знімав у дошкільних закладах міста Українка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі

Повідомляється, що до Обухівського районного управління поліції звернулась мешканка міста Українка та повідомила про те, що в одній із соціальних мереж виявила фото своєї малолітньої дочки у непристойних позах. Жінка зазначила, що ці фото міг зробити місцевий фотограф.

“Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що 48-річний місцевий житель здійснював зйомки дитячих свят в дошкільних закладах. Користуючись довірою педагогічних працівників чоловік мав змогу залишатися з дітьми наодинці, змушував їх оголюватись та фільмував все на відеокамеру. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Поліцейські провели за місцем проживання чоловіка санкціонований обшук та знайшли електронні носії інформації, на яких містилися файли з дитячими фото та відео. Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу, яка підтвердила, що надані файли є матеріалами порнографічного змісту.

Також встановлено, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2017 — 2020 років у трьох навчальних закладах міста Українка, що на Обухівщині.

“Загалом задокументовано 51 факт виготовлення, зберігання, збуту та примушування до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру малолітніх дітей”, — зазначається в повідомленні.

Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Окрім того, суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою.

Доповнення

Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у ґвалтуванні 9-річної доньки співмешканки та виготовленні порнографічного контенту з нею. Ці фото та відео він обмінював на аналогічний протиправний контент у Даркнеті.

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя за розбещення власної 3-річної доньки та розповсюдження дитячої порнографії в мережі Інтернет.

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