Снимал детей в детсадах: в Киевской области фотографа подозревают в распространении детской порнографии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киевской области фотографа подозревают в распространении детской порнографии, которую он снимал в дошкольных учреждениях города Украинка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб МВД.
Детали
Сообщается, что в Обуховское районное управления полиции обратилась жительница города Украинка и сообщила о том, что в одной из социальных сетей обнаружила фото своей малолетней дочери в неприличных позах. Женщина отметила, что эти фото мог сделать местный фотограф.
"Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что 48-летний местный житель осуществлял съемки детских праздников в дошкольных учреждениях. Пользуясь доверием педагогов человек мог оставаться с детьми наедине, заставлял их обнажаться и снимал все на видеокамеру. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу", - говорится в сообщении.
Добавим
Полицейские провели по месту жительства мужчины санкционированный обыск и нашли электронные носители информации, на которых содержались файлы с детскими фото и видео. Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что предоставленные файлы являются материалами порнографического содержания.
Также установлено, что мужчина реализовывал свою преступную деятельность в течение 2017 - 2020 годов в трех учебных заведениях города Украинка, что в Обуховском районе.
"В целом задокументировано 51 факт изготовления, хранения, сбыта и принуждение к участию в создании материалов порнографического характера малолетних детей", - отмечается в сообщении.
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей.
Дополнение
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней дочери сожительницы и изготовлении порнографического контента с ней. Эти фото и видео он обменивал на аналогичный противоправный контент в даркнете.
В Днепропетровской области будут судить супругов за развращение собственной 3-летней дочери и распространение детской порнографии в сети Интернет.