Знаємо, з ким треба працювати: Кулеба вкотре відкинув переговори з ватажками ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре відкинув прямі переговори з ватажками окупованих територій Донецької та Луганської областей. Під час пресконференції очільник українського МЗС заявив, що Київ проводитиме переговори лише з офіційними представниками Росії - Дмитром Козаком та Борисом Гризловим, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Ми не плануємо вести прямі переговори з ватажками ОРДЛО... Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими потрібно працювати, — це пан Козак в нормандському форматі і пан Гризлов як глава російської делегації у Тристоронній контактній групі. Все інше, які у них там ПІБ — це нас не цікавить", — заявив Кулеба.
Додамо
Раніше представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш повідомив, що Україна на сьогоднішніх засіданнях робочих підгруп Тристоронньої контактної групи не давала письмових відповідей на документи представників окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей, а їхні заяви про те, що Київ зобов'язався надати письмові відповіді, не відповідають дійсності.