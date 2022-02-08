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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Москва розчарована, бо Україна не давала письмових відповідей на документи ОРДЛО - Гармаш

Москва розчарована, бо Україна не давала письмових відповідей на документи ОРДЛО - Гармаш

Київ • УНН

 • 17227 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Україна на сьогоднішніх засіданнях робочих підгруп Тристоронньої контактної групи не давала письмових відповідей на документи представників окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей, а їхні заяви про те, що Київ зобов'язався дати письмові відповіді, не відповідають дійсності. Про це у Facebook повідомив представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, передає УНН.

Деталі

За словами Гармаша, представники окупантів направили ОБСЄ заяву про те, що на останній нормандській зустрічі політичних радників Андрій Єрмак нібито взяв зобов'язання, що українська сторона буде письмово відповідати на пропозиції ОРДЛО, але вони видали бажане за дійсне.

"Сьогодні відбулося засідання політичної робгрупи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала. Представник Росії А. Дмитрієвський наполягав: "Єрмак говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання". Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова. Загалом, Москва розчарована. Подивимося, що буде на засіданні ТКГ", - заявив Гармаш.

Нагадаємо

Завтра, 9 лютого, відбудеться наступне засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому розглянуть виконання Мінських угод, а також термінове доручення розробки плану дій з їхннього виконання.

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