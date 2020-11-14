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Зміна уряду не на часі - Верещук

Зміна уряду не на часі - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. До уряду багато претензій, але змінювати зараз його недоречно. Про це народний депутат від "СН" Ірина Верещук заявила на одному з телеканалів, передає УНН.

"Я не вважаю Дениса Шмигаля найкращим міністром, є дуже багато питань до його прем‘єрства, але в порівнянні з паном Гончаруком (Олексій Гончарук - ред.) - це небо і земля, бо працювала і з тим, і з тим, і знаю, про що говорю", - сказала Верещук.

Вона зауважила, що зміна уряду - це завжди втрата часу, а сьогодні його немає.

"Приходить новий міністр і тільки місяць входить в курс справ, приводить своїх людей. Це процес, який займає два-три місяці. І знову ж таки, змінити. А що далі?", - вказує Верещук.

Водночас однією з головних претензій до нинішнього уряду Верещук називає "дивні" рішення щодо карантинних заходів.

"Я не розумію, чому ми губимося в "трьох соснах" щодо локдауну, карантинних заходів. Це той фокус, який треба тримати постійно. Ми б могли за півроку знайти той алгоритм, який би був загальноприйнятним і не таким гостро атакованим суспільством. Мене дивує, чому ми так не зріло відносимося до таких серйозних речей", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук виступила проти карантину вихідного дня та касових апаратів для ФОПів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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