Зміна клімату: потепління в Арктиці пов'язане з більш холодними зимами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Нове дослідження показує, що екстремальна зимова погода, яка стала частішою, зокрема, у деяких частинах США, пов'язана з прискореним потеплінням в Арктиці, пише УНН з посиланням на ВВС.
Дослідники кажуть, що потепління призведе до більш холодних зим у деяких регіонах.
Деталі
Учені виявили, що потепління в регіоні врешті вплинуло на циркуляцію вітрів - полярний вихор. Це дозволило прийти до США більш холодній зимовій погоді, чим, до прикладу, стала хвиля холоду в лютому у Техасі.
Це нове дослідження показує, що потепління в Арктиці має значний вплив на зимову погоду як у Північній Америці, так і в Східній Азії.
Учені зазначають, що танення льоду в Баренцевому і Карському морях призводить до збільшення кількості снігопадів над Сибіром.
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"Ми стверджуємо, що танення морського льоду на північному заході Євразії разом із посиленням снігопадів у Сибіру призводить до посилення різниці температур із заходу на схід по євразійському континенту", - пояснив провідний автор дослідження, доктор Джуда Коен, який є професором Массачусетського технологічного інституту (MIT) та директором відділу атмосферних і екологічних досліджень компанії з управління погодними ризиками.
"Ми знаємо, коли ця різниця температур збільшується, це призводить до ще більших порушень полярного вихору. А коли вона послаблюється, це призводить до більш екстремальної погоди взимку, такої як хвиля холоду в Техасі в минулому лютому", - додав він.
Дослідники кажуть, що їхні висновки базуються як на спостереженнях, так і на моделюванні, і вони показують фізичний зв’язок між зміною клімату в Арктиці, "розтягуванням" полярного вихору та впливом на погоду у деяких регіонах.
Учені вважають, що їх робота може покращити прогнози щодо приходу екстремально холодних зим.
Дослідження було опубліковане в журналі Science.
Доповнення
Морський лід в Арктиці стоншується вдвічі швидше, ніж передбачалося.