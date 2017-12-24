ЗМІ: в Онтаріо застрелений чоловік, котрий влаштував скандал у поліцейському відділку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Правоохоронець канадського міста Моррісбург застрелив чоловіка, який влаштував скандал в одному з поліцейських відділків. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.
За його інформацією, невідомий чоловік зайшов до відділення і "вступив у конфронтацію з офіцерами поліції". Один з правоохоронців відкрив по ньому стрілянину, в результаті чого ця людина померла на місці. Відзначається, що поліцейський, який застрелив порушника порядку, також отримав травми.
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Інших подробиць інциденту не повідомляється. Ця справа доручена спецвідділу поліції Онтаріо, який розслідує справи, пов'язані з подібним використанням зброї правоохоронцями.
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Нагадуємо, у результаті перестрілки в місті Абботсфорд, який розташований на південному заході Канади, загинув поліцейський.