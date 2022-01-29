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ЗМІ: у США затримали чоловіка, який готував замах на Байдена

ЗМІ: у США затримали чоловіка, який готував замах на Байдена

Київ • УНН

 • 28294 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У США затримали жителя штату Канзас за обвинуваченням у загрозі вбивства президента США Джо Байдена. Про це повідомляє Daily Beast із посиланням на судові документи, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що затриманий Скотт Мерріман стверджує, що Бог наказав йому вирушити до Вашингтона, щоб "відрубати голову змії в серці нації".

У New York Post повідомлялося, що до цього поліція Канзасу спочатку повідомила секретну службу про те, що Мерріман зателефонував їм і сказав, що у вівторок прямує до округу Колумбія, щоб побачити президента.

Мерріман, як вказано, заявив співробітникам правоохоронних органів, що прямує до Білого дому, щоб сказати Байдену, що люди втомилися від розбіжностей у країні та мають повернутися до Бога (або вирушити до пекла).

Він також зробив серію "божевільних" постів у Facebook, у яких, як заявили офіційні особи, що він використав "все більш загрозливі формулювання".

Мерріман затримали на парковці ресторану в середу, коли він їхав із Канзасу до Меріленду.

У нього знайшли заряджений магазин для 45-го калібру та зорову трубу у його рюкзаку, що, за словами Меррімана, призначалося для "розвідки".

За даними New York Post, у п'ятницю проти нього порушили кримінальну справу.

Доповнення

Минулого року у США затримали чоловіка, який мав намір вчинити замах на Байдена.

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