ЗМІ: Токіо вивчає можливість візиту прем'єра Абе до Пхеньяна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Глава зовнішньополітичного відомства Японії Таро Коно опрацьовує питання про зустріч зі своїм північнокорейським колегою Лі Ен Хо, на якій будуть обговорюватися перспективи можливого візиту в Пхеньян японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе. Про це повідомляє газета Yomiuri з посиланням на урядові джерела, передає УНН.
За їхніми даними, зустріч глав МЗС може відбутися на розширеній конференції міністрів закордонних справ країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії, яка пройде з 30 липня по 4 серпня в Сінгапурі.
Як зазначає газета Yomiuri, зараз розглядається можливість візиту Сіндзо Абе до Пхеньяна орієнтовно в серпні. Є також варіант із проведенням зустрічі японського прем’єра і лідера КНДР Кім Чен Ина у вересні в рамках Східного економічного форуму у Владивостоці.
Сіндзо Абе, вказує газета, готовий піти на встановлення дипломатичних відносин і надання економічної допомоги Пхеньяну, якщо той відмовиться від своєї ракетно-ядерної програми і вирішить проблему японців, викрадених в 70-80-х роках минулого століття спецслужбами КНДР.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин під час історичної зустрічі на вищому рівні з президентом США Дональдом Трампом, що пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року заявив про можливість провести двосторонню зустріч з японським прем’єр-міністром Сіндзо Абе.