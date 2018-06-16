СМИ: Токио изучает возможность визита премьера Абэ в Пхеньян

Согласно их данным, встреча глав МИД может состояться на расширенном конференции министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет с 30 июля по 4 августа в Сингапуре.

Как отмечает газета Yomiuri, сейчас рассматривается возможность визита Синдзо Абэ в Пхеньян ориентировочно в августе. Есть также вариант с проведением встречи японского премьера и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Синдзо Абэ, указывает газета, готов на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Пхеньяну, если тот откажется от своей ракетно-ядерной программы и решит проблему японцев, похищенных в 70-80-х годах прошлого века спецслужбами КНДР.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын во время исторической встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, прошедшей в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года заявил о возможности провести двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ.