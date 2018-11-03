ЗМІ: суд в Лондоні виніс вирок відправнику "сибірської виразки" у листі Терезі Мей

“На мій погляд, людина, що відправляє цей лист, що залякує, прем’єр-міністру з метою появи побоювань за свою безпеку, повинен бути негайно покараний тюремним ув’язненням”, — сказала суддя Ребекка Пулі під час оголошення вироку.

Інцидент стався в серпні 2017 року, коли співробітники поштової служби перехопили адресований британському прем’єру підозрілий лист, в якому стверджувалося про вміст у ньому спор сибірської виразки. Проведені фахівцями дослідження не виявили її наявності.

Особистість 60-річного Поттера була встановлена за його ДНК, яку він залишив на марці, коли відправляв лист. Пізніше під час обшуку в його будинку поліцейські виявили друкарську машинку, на якій він надрукував своє послання Мей.

Поттер протягом багатьох років страждає від шизофренії. За його життя йому 14 разів виносилися різні обвинувальні вироки, в тому числі за крадіжку зі зламом. Його адвокат зазначила, що він не має політичних пристрастей і не пам’ятає про події, що відбувалися в його житті. Сам же засуджений раніше на допиті заявив, що ніколи не чув про сибірку.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що не знають про затримання через витік даних про “Петрова” і “Боширова”.