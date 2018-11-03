СМИ: суд в Лондоне вынес приговор отправителю "сибирской язвы" в письме Терезе Мэй

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Центральный уголовный суд Олд-Бейли приговорил к 1,5 годам лишения свободы Винсента Поттера, отправившего премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо, в котором утверждалось, что оно содержит споры сибирской язвы. Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association, передает УНН.

“На мой взгляд, человек, отправляющий это запугивающее письмо премьер-министру с целью появления опасений за свою безопасность, должен быть немедленно наказан тюремным заключением”, — сказала судья Ребекка Пуле во время оглашения приговора.

Инцидент произошел в августе 2017 года, когда сотрудники почтовой службы перехватили адресованное британскому премьеру подозрительное письмо, в котором утверждалось о содержании в нем спор сибирской язвы. Проведенные специалистами исследования не выявили ее наличия.

Личность 60-летнего Поттера была установлена по его ДНК, которую он оставил на марке, когда отправлял письмо. Позднее при обыске в его доме полицейские обнаружили печатную машинку, на которой он напечатал свое послание Мэй.

Поттер на протяжении многих лет страдает от шизофрении. За его жизнь ему 14 раз выносились различные обвинительные приговоры, в том числе за кражу со взломом. Его адвокат указала, что он не имеет политических пристрастий и не помнит о происходивших в его жизни событиях. Сам же осужденный ранее на допросе заявил, что никогда не слышал о сибирской язве.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что не знают о задержании из-за утечки данных о “Петрове” и “Боширове”.

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