“На мой взгляд, человек, отправляющий это запугивающее письмо премьер-министру с целью появления опасений за свою безопасность, должен быть немедленно наказан тюремным заключением”, — сказала судья Ребекка Пуле во время оглашения приговора.

Инцидент произошел в августе 2017 года, когда сотрудники почтовой службы перехватили адресованное британскому премьеру подозрительное письмо, в котором утверждалось о содержании в нем спор сибирской язвы. Проведенные специалистами исследования не выявили ее наличия.

Личность 60-летнего Поттера была установлена по его ДНК, которую он оставил на марке, когда отправлял письмо. Позднее при обыске в его доме полицейские обнаружили печатную машинку, на которой он напечатал свое послание Мэй.

Поттер на протяжении многих лет страдает от шизофрении. За его жизнь ему 14 раз выносились различные обвинительные приговоры, в том числе за кражу со взломом. Его адвокат указала, что он не имеет политических пристрастий и не помнит о происходивших в его жизни событиях. Сам же осужденный ранее на допросе заявил, что никогда не слышал о сибирской язве.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что не знают о задержании из-за утечки данных о “Петрове” и “Боширове”.