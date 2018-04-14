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ЗМІ: сирійська армія виявила лабораторію і отруйні речовини у Східній Гуті

ЗМІ: сирійська армія виявила лабораторію і отруйні речовини у Східній Гуті

Київ • УНН

 • 11562 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сирійські військовослужбовці у ході проведення операції із зачистки місцевості у районі Ефтеріс у Східній Гуті виявили хімічну лабораторію з виробництва різних отруйних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство SANA.

За його даними, бойовики, які покинули цей район, мали необхідне обладнання і матеріали для виробництва отруйних газів.

Як зазначає агентство, урядові сили у ході визволення Східної Гути виявили у березні кілька таких лабораторій і цехів на території, яка перебувала під контролем бандформувань.

Як повідомляв УНН, в ефірі MSNBC кореспондент телеканалу розповіла з посиланням на американських чиновників, що у США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

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