ЗМІ: сирійська армія виявила лабораторію і отруйні речовини у Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сирійські військовослужбовці у ході проведення операції із зачистки місцевості у районі Ефтеріс у Східній Гуті виявили хімічну лабораторію з виробництва різних отруйних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство SANA.
За його даними, бойовики, які покинули цей район, мали необхідне обладнання і матеріали для виробництва отруйних газів.
Як зазначає агентство, урядові сили у ході визволення Східної Гути виявили у березні кілька таких лабораторій і цехів на території, яка перебувала під контролем бандформувань.
Як повідомляв УНН, в ефірі MSNBC кореспондент телеканалу розповіла з посиланням на американських чиновників, що у США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.