ЗМІ розповіли, як Ярославський вдвічі збільшив експорт відродженого ним Харківського тракторного заводу

Сучасна модернізована техніка виробництва харківського заводу затребувана на ринках Молдови, Казахстану, Вірменії, Польщі, Болгарії, Румунії, Литви та Грузії. Найдальша точка поставок - Нова Зеландія, також завод придивляється до ринків країн регіону Океанія, вивчає можливість поставок на африканський континент, повідомляє видання "Бізнес".

"За два роки роботи в складі групи DCH Олександра Ярославського ХТЗ відродив виробництво і запропонував ринку сучасну модернізовану техніку, що володіє критично важливими характеристиками для сільського господарства. Прихід інвестора, зацікавленого в розвитку економіки Харківської області, став важливою, якщо не ключовою подією для Харківського тракторного заводу. Інвестиції групи DCH в модернізацію ХТЗ - багатомільйонна довгострокова програма, яка дозволила створити техніку, яка дійсно цікава ринку. А експорт - найкращий індикатор цього успіху", - пишуть журналісти про роль DCH Ярославського у відродженні одного із стратегічних підприємств України, що забезпечує внутрішній ринок вітчизняною технікою сільськогосподарського призначення.

Експлуатаційна надійність - легендарна риса техніки ХТЗ. Невисока вартість придбання, експлуатації та облуговування, а також інший важливий елемент - сумісність зі всілякими сучасними сільськогосподарськими знаряддями. Тому в техніки ХТЗ дуже широкий спектр сфер використання: будь-які види обробки грунту, посів, прибирання, транспортування, кормозаготівля. Завдяки роботі конструкторів і інженерів ХТЗ завод вже зараз пропонує досить широкий модернізований модельний ряд колісних і гусеничних тракторів. Застосовані інноваційні рішення дозволили збільшити терміни експлуатації і продовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків.

Застосування новітніх технологій дозволило істотно модифікувати критично важливі вузли. Трактори ХТЗ комплектуються різними двигунами в залежності від умов і цілей їх майбутньої експлуатації, є комплектації із закордонними двигунами відомого світового виробника - компанії IVECO. Таким чином, за два роки перебування ХТЗ в складі DCH Ярославського його техніка вже зробила значний еволюційний стрибок.

"ХТЗ почав довгий шлях з приведення техніки у відповідність з європейськими та світовими сертифікаційними нормами - ХТЗ націлений на освоєння іноземних ринків. Варто відзначити, що виробництвом цікавляться представники європейських країн. Нещодавно завод на прохання представництва ЄС в Україні прийняв делегацію представників європейських дипломатичних місій 24 країн-членів ЄС", - відзначають автори спецпроекту "Експортний потенціал 2019".

ХТЗ також впритул наблизився до продажу не просто тракторів, а до розробки і продажу комплексних рішень - технологій обробки грунту: "Це результат співпраці з одним з лідерів у виробництві вин Грузії, - зазначають журналісти. - Як виявилося, саме характеристики гусеничного трактора виробництва ХТЗ ідеальні для обробки специфічних "важких" грунтів, на яких висаджені виноградники", - це означає, що крім виробництва звичних тракторів, ХТЗ пильно вивчає особливі запити покупців і знаходить ті ніші, які може впевнено освоювати техніка харківського виробництва.

На сьогодні Харківський тракторний завод - єдиний в країнах колишнього СНД виробник як колісних, так і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод перебував в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестицій Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати модернізовану техніку. За підсумками 2017 року завод випустив 794 одиниці техніки, до кінця 2018 року з моменту конвеєра зійшло близько 900 тракторів.