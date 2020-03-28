ЗМІ розповіли, як люди Кучера-Кудрявцева продовжують корупційні схеми в будівельній сфері

"Поки постанова існує тільки на папері. Минуло більше двох тижнів, а далі першого пункту справи досі не дійшло. Більш того - в відомстві офіційно стартував процес ... централізації, який суперечить курсу, який проголошує керівництво країни. Адже новий глава ДАБІ Юрій Васильченко видав наказ про фактичну монополізацію прийняття рішень за більшістю об'єктів будівництва (це клас наслідків СС2) на рівні центрального апарату ", - йдеться в статті.

За даними ЗМІ, автомат з "забезпечення квитками" всіх забудовників від малого до великого запрацював знову на повну потужність. А очолили його "кращі учні Рибака-Кучера-Кудрявцева" - ті самі "робочі гвинтики" корупційних схем зайняли місця своїх патронів на державних посадах.

Нагадаємо, що за часів Януковича Сергій Кучер очолював ДАБІ Києва, а Олександр Рибак (син екс-спікера від Партії регіонів) - ДАБІ України. Саме вони, за участю тодішнього голови управління дозвільних процедур Інспекції Олександра Сергієнка, розробили і впровадили відому кожному забудовнику схему "5 доларів за квадратний метр".

Олексій Кудрявцев, який очолив Інспекцію вже при Порошенкові, з успіхом підхопив "напрацювання" попередників. І навіть пішов далі, нібито для прозорості створивши цифровий реєстр ДАБІ. Насправді, маючи повний контроль над внесенням змін до реєстру, Кудрявцев отримав потужний механізм для викачування грошей із забудовників.

"І ось тепер, після рішення уряду, головою комісії з ліквідації Інспекції призначено заступника начальника відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур ДАБІ Богдана Федоренка, якого ЗМІ називають" настроювачем дозвільних схем ", - повідомляється в матеріалі.

Паралельно з цим призначають на посаду глави ДАБІ та Юрія Васильченко. До цього Васильченко займав посаду начальника відділу ДАБІ з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження і паспортизації.

"Цікаво, що Васильченко відразу призначає Федоренко виконуючим обов'язки начальника департаменту дозвільних процедур. Тіньовими кураторами схеми залишилися екс-чиновники з ДАБІ часів Кучера - вже згадуваний Олександр Сергієнко і його колишній заступник Олександр Воробйов. По ідеї авторів схеми, таке двовладдя має працювати як дублюючий запобіжник . І навіть якщо замінять голову ДАБІ, то "при справах" залишиться кишеньковий голова ліквідаційної комісії ", - резюмують в матеріалі.