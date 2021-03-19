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ЗМІ: Росія створює радіо-перешкоди для військових літаків Британії на Кіпрі

ЗМІ: Росія створює радіо-перешкоди для військових літаків Британії на Кіпрі

Київ • УНН

 • 23493 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Британські спецслужби вважають, що Росія регулярно створює перешкоди для військово-транспортних літаків A400M, які злітають з бази ВПС королівства Акротірі на Кіпрі. Про це повідомляє в п’ятницю газета The Times з посиланням на джерела в британській військовій розвідці, пише УНН.

Деталі

За словами одного з них, “Росія намагається блокувати (супутникові сигнали) для літаків, які злітають (з Акротірі)”. Він підкреслив, що “це транспортні літаки, що доставляють запчастини, а не винищувачі”.

Відповідно до твердження газети, з двох країн в цій частині Середземномор’я, які розцінюються як “ворожі”, — це Росія і Сирія — тільки перша має у своєму розпорядженні засоби, що дозволяють заглушати супутникові сигнали.

Контекст

Ці звинувачення на адресу РФ, як підкреслює газета, прозвучали напередодні публікації в понеділок у Британії документа, пов’язаного з новими оборонними пріоритетами армії. Він включає в себе план більш широких дій військових “в сірій зоні” — в умовах ні війни, ні миру — з урахуванням подібної діяльності противника.

В оприлюдненому у вівторок Комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики з пріоритетами до 2030 року Лондон розглядає Росію як найбільш гостру загрозу своїй безпеці. Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що це найбільший глибокий перегляд “оборонної стратегії країни з часів холодної війни”.

Раніше стало відомо, що Велика Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок, які використовуються в ракетах Trident II на британських субмаринах, на 40% — з нинішніх 180 до 260.

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