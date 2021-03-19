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СМИ: Россия создает радио-помехи для военных самолетов Великобритании на Кипре

СМИ: Россия создает радио-помехи для военных самолетов Великобритании на Кипре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Британские спецслужбы считают, что Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке, пишет УНН.

Детали

По словам одного из них, “Россия пытается блокировать (спутниковые сигналы) для взлетающих (с Акротири) самолетов”. Он подчеркнул, что “это транспортные самолеты, доставляющие запчасти, а не истребители”.

Согласно утверждению газеты, из двух стран в этой части Средиземноморья, которые расцениваются как “враждебные”, — это Россия и Сирия — только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

Контекст

Эти обвинения в адрес РФ, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в понедельник в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии. Он включает в себя план более широких действий военных “в серой зоне” — в условиях ни войны, ни мира — с учетом подобной деятельности противника.

В обнародованным во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года Лондон рассматривает Россию как наиболее острую угрозу своей безопасности. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что это самый глубокий пересмотр “оборонной стратегии страны со времен холодной войны”.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах, на 40% — с нынешних 180 до 260.

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