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Велика Британія збільшить власний ядерний потенціал на 40%

Велика Британія збільшить власний ядерний потенціал на 40%

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Велика Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок, які використовуються в ракетах Trident II на британських субмаринах, на 40% — з нинішніх 180 до 260. Про це інформувала газета Financial Times з посиланням на два джерела, знайомих зі змістом Комплексного огляду питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни, публікація якого запланована на вівторок, пише УНН.

Деталі

У цьому 100-сторінковому документі спільно розглядаються питання національної безпеки, зовнішньої політики і підходу Великої Британії до світової економіки, викладається концепція розвитку до 2030 року і те, як Велика Британія “буде використовувати для її реалізації весь спектр можливостей нашої міжнародної політики”, повідомили в канцелярії британського прем’єра Бориса Джонсона.

Подібний крок, який свідчить про відхід Великої Британії від прагнення в останні десятиліття до нерозповсюдження ядерної зброї, покликаний зміцнити статус королівства як ядерної держави і надійного союзника США в сфері оборони, зазначає видання. Воно не уточнює, чи йде мова про збільшення боєголовок, розгорнутих на підводних човнах, або ж про збільшення загальної їхньої кількості в ядерному арсеналі.

Програма ядерного стримування Trident II спирається на групу з чотирьох ракетних підводних крейсерів з 40 термоядерними боєголовками на кожному. Влада запланувала витратити 41 млрд фунтів (майже 58 млрд доларів США) на створення атомних підводних човнів типу Dreadnought, оснащених балістичними ракетами Trident II. В даний час весь ядерний арсенал Великої Британії розміщений на чотирьох підводних човнах типу Vanguard, що базуються на базі ВМС Клайд на північний захід від міста Глазго.

Довідка

Згідно з рекомендаціями, викладеними в попередньою версією огляду, Лондон ще в листопаді минулого року вирішив в найближчі чотири роки додатково направити на зміцнення оборонного потенціалу 16,5 млрд фунтів (майже 23 млрд доларів) — найбільші інвестицій в сферу оборони за останні 30 років. В останні місяці, крім Національних кібернетичних сил, Велика Британія створила агентство з питань штучного інтелекту і заснувала нове космічне командування, яке повинно буде здійснити перший запуск британської ракети із супутником з території Шотландії в 2022 році.

В основу плану модернізації британських ЗС в рамках концепції, яка буде представлена в огляді, ставка також робиться на глибоку інтеграцію сухопутних військ, ВМС, ВПС, космічних і кібернетичних сил і підвищення оперативної сумісності з силами союзників.

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