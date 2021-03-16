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Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40%

Великобритания увеличит свой ядерный потенциал на 40%

Киев  •  УНН

 • 18345 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Великобритания планирует увеличить число ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах, на 40% — с нынешних 180 до 260. Об этом информировала газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, публикация которого запланирована на вторник, пишет УНН.

Детали

В этом 100-страничном документе совместно рассматриваются вопросы национальной безопасности, внешней политики и подхода Великобритании к мировой экономике, излагается концепция развития до 2030 года и то, как Великобритания “будет использовать для ее реализации весь спектр возможностей нашей международной политики”, сообщили в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

Подобный шаг, свидетельствующий об отходе Великобритании от стремления в последние десятилетия к нераспространению ядерного оружия, призван укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны, отмечает издание. Оно не уточняет, идет ли речь об увеличении боеголовок, развернутых на подлодках, или же об увеличении общего их числа в ядерном арсенале.

Программа ядерного сдерживания Trident II опирается на группу из четырех ракетных подводных крейсеров с 40 термоядерными боеголовками на каждом. Власти запланировали потратить 41 млрд фунтов (почти 58 млрд долларов США) на создание атомных подводных лодок типа Dreadnought, оснащенных баллистическими ракетами Trident II. В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках типа Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от города Глазго.

Справка

Согласно рекомендациям, изложенным в предварительной версии обзора, Лондон еще в ноябре прошлого года решил в ближайшие четыре года дополнительно направить на укрепление оборонного потенциала 16,5 млрд фунтов (почти 23 млрд долларов) — самые крупные инвестиций в сферу обороны за последние 30 лет. В последние месяцы, помимо Национальных кибернетических сил, Великобритания создала агентство по вопросам искусственного интеллекта и учредила новое космическое командование, которое должно будет осуществить первый запуск британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.

В основу плана модернизации британских ВС в рамках концепции, которая будет представлена в обзоре, упор также делается на глубокую интеграцию сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил и повышение оперативной совместимости с силами союзников.

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