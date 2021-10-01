ЗМІ повідомили про лобіста агробарона Веревського у Мінфіні: що відомо про Воробей

Цитата

“У парламенті є „аграрна“ група депутатів „Довіра“, яка орієнтується на співвласника агрохолдингу „Кернел“ Андрія Веревського. Вона голосує в унісон з монобільшістю.

Величезна площа сконцентрованої землі різко підвищує рентабельність вирощування зернових. До того ж в агросекторі близько третини працівників, за даними служби Держстату, трудяться „в тіні“. Це додає до загальної фіскальної картини унікальну економію на Єдиний соціальний внесок, якої немає в жодній іншій галузі народного господарства”, — повідомили журналісти.

При цьому “Кернел” у “хвості” платників податків і займає далеке 147-ме місце за сумою сплачених податків, попри прибуток в 400 млн дол. за перше півріччя, наголосили у виданні.

Інтересами “Кернел” опікується Світлана Воробей, зазначає ЗМІ.

В її об’ємному “портфоліо” — робота помічником депутата від “Слуги народу” Мар’яна Заблоцького, який до приходу в парламент був лідером “Української аграрної асоціації” і продовжує тримати марку головного лобіста аграріїв (а за сумісництвом — ще й виробників тютюнових виробів). Ця аграрна асоціація має безпосереднє відношення до “Кернел”.

“У самої Воробей у радниках Ольга Богданова — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Також Воробей частий гість престижних івентів, оплачених лобістськими аграрними асоціаціями”, — пише Главком.

Воробей, зокрема зберігла усі привілегії “Кернел” під час розгляду проекту закону № 5600, який би ускладнив Веревському отримання багатомільярдного відшкодування ПДВ з бюджету.

“Зокрема, виключили пункт, згідно з яким було передбачено, що податкові коригування для зменшення нарахованого ПДВ і відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції (а також тютюнових виробів) можуть здійснюватися тільки за умови повної оплати за товар. Таким чином, агрохолдинги отримали карт-бланш: вони можуть продавати продукцію своїм офшорам, залишати виручку за кордоном, але при цьому відшкодування експортного ПДВ з держбюджету отримувати в повному обсязі”, — пояснили журналісти.

Доповнення

З 2015 по 2019 Заступником керівника секретаріату комітету у справах податкової та митної політики, Апарату Верховної Ради України була Світлана Воробей, де членом і фактично куратором був Віталій Хомутинник, партнер Андрія Веревського.

До теми

В ЄС констатували провал боротьби з корупцією в Україні і відзначили значний вплив олігархів на політичне життя.

Нагадаємо, Веревського пов’язують з депутатською групою “Довіра”, а його статки нараховують майже півмільярда доларів, що разом з монопольним положенням на ринку олії компанії “Кернел” роблять його потенційним кандидатом до списку олігархів, боротьбу з якими анонсували в ЄС.