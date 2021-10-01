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СМИ сообщили о лоббисте агробарона Веревского в Минфине: что известно о Воробей

СМИ сообщили о лоббисте агробарона Веревского в Минфине: что известно о Воробей

Киев  •  УНН

 • 22079 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Заместитель министра финансов Светлана Воробей лоббирует интересы агробарона Андрея Веревского. Об этом говорится в статье Главкома, передает УНН.

Цитата

"В парламенте есть "аграрная" группа депутатов "Довіра", которая ориентируется на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Она голосует в унисон с монобольшинством.

Огромная площадь сконцентрированной земли резко повышает рентабельность выращивания зерновых. К тому же в агросекторе около трети работников, по данным службы Госстата, трудятся "в тени". Это добавляет к общей фискальной картине уникальную экономию на Едином социальном взносе, которого нет ни в одной другой отрасли народного хозяйства", - сообщили журналисты.

При этом "Кернел" в "хвосте" налогоплательщиков и занимает далекое 147-е место по сумме уплаченных налогов, несмотря на прибыль в 400 млн долл. за первое полугодие, отметили в издании.

Интересами "Кернел" занимается Светлана Воробей, отмечает СМИ.

В ее объемном "портфолио" - работа помощником депутата от "Слуги народа" Марьяна Заблоцкого, который до прихода в парламент был лидером "Украинской аграрной ассоциации" и продолжает держать марку главного лоббиста аграриев (а по совместительству - еще и производителей табачных изделий). Эта аграрная ассоциация имеет непосредственное отношение к "Кернел".

"У самой Воробей в советниках Ольга Богданова - заместитель председателя Всеукраинского аграрной совета. Также Воробей частый гость престижных ивентов, оплаченных лоббистскими аграрными ассоциациями", - пишет Главком.

Воробей, в частности сохранила все привилегии "Кернел" при рассмотрении проекта закона № 5600, который бы усложнил Веревскому получение многомиллиардного возмещения НДС из бюджета.

"В частности, исключили пункт, согласно которому было предусмотрено, что налоговые корректировки для уменьшения начисленного НДС и возмещения НДС при экспорте сельхозпродукции (а также табачных изделий) могут осуществляться только при условии полной оплаты за товар. Таким образом, агрохолдинги получили карт-бланш: они могут продавать продукцию своим оффшорам, оставлять выручку за рубежом, но при этом возмещение экспортного НДС из госбюджета получать в полном объеме", - пояснили журналисты.

Дополнение

С 2015 по 2019 год заместителем руководителя секретариата комитета по делам налоговой и таможенной политики, Аппарата Верховной Рады Украины была Светлана Воробей, где членом и фактически куратором был Виталий Хомутынник, партнер Андрея Веревского.

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Напомним, Веревского связывают с депутатской группой "Довіра", а его состояние насчитывают почти полмиллиарда долларов, что вместе с монопольным положением на рынке масла компании "Кернел" делает его потенциальным кандидатом в список олигархов, борьбу с которыми анонсировали в ЕС.

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