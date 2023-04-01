ЗМІ: порнозірка Стормі Деніелс "пишається" звинуваченнями Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Порнозірка Стормі Деніелс, замішана в секс-скандалі, що спричинив звинувачення колишнього президента США Дональда Трампа, заявила в інтерв’ю британській газеті, опублікованому в п’ятницю, що кримінальні звинувачення показують, що він “більше не є недоторканним”. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Деніелс, 44-річна колишня актриса фільмів для дорослих, заявила в інтерв’ю The Times, що обвинувальний висновок, опублікований у четвер проти екс-президента, був “монументальним і епічним”.
“Я пишаюся”, — сказала Деніелс в інтерв’ю, яке, за словами газети, було взято з невідомого місця в США.
“Трамп більше не є недоторканним", — додала вона.
“З іншого боку, він продовжить розділяти людей і піднімати їх на боротьбу. Йому вже зійшло з рук підбурювання до бунту, спричинення смерті та руйнувань. Яким би не був результат, це призведе до насильства, поранень і смертей”, — зазначила жінка.
Деніелс, чиє справжнє ім’я Стефані Кліффорд, стверджує, що займалася інтимом з Трампом у 2006 році, всього через кілька місяців після того, як його третя дружина Меланія народила їм сина Баррона, повідомляють ЗМІ.
Контекст
20 березня, Америка почала підготовку до можливого історичного арешту Дональда Трампа. Колишній президент закликав до масових демонстрацій, якщо йому висунуть звинувачення. Прокуратура розслідує його виплату за мовчання порнозірці Стормі Деніелс.
Доповнення
Трамп заявляв, що якщо йому будуть висунуті кримінальні обвинувачення, то це може призвести до “смерті та руйнувань”.
Нагадаємо
Як повідомляє CNN, Велике журі присяжних у суді Нью-Йорка винесло обвинувальний висновок у справі про причетність колишнього президента США Дональда Трампа до виплати 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс.