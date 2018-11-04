ЗМІ: помер джазовий музикант Рой Харгроув
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Джазовий трубач і володар двох премій Grammy Рой Харгроув помер у віці 49 років. Про це в суботу повідомив журнал Variety, передає УНН.
За даними видання, причиною смерті музиканта став серцевий напад. Відзначається, що протягом тривалого часу він мав проблеми з нирками.
Очікувалося, що в суботу ввечері Харгроув виступить в штаті Нью-Джерсі.
За інформацією телеканалу CBS, музикант народився в місті Вако (штат Техас). Свій перший сольний альбом, який отримав назву Diamond in the Rough, Харгроув випустив в 1990 році. Лауреатом Grammy він ставав двічі — в 1998 році і в 2002 році.
Як зазначає телеканал, багато колег Харгроува вважали його найбільш віртуозним трубачем свого покоління.
Як повідомляв УНН, на 85-му році життя помер Маріо Сегалі, на честь якого назвали героя популярної комп’ютерної гри Super Mario. Сегалі був успішним бізнесменом італійсько-американського походження.