СМИ: умер джазовый музыкант Рой Харгроув
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Джазовый трубач и обладатель двух премий Grammy Рой Харгроув умер в возрасте 49 лет. Об этом в субботу сообщил журнал Variety, передает УНН.
По данным издания, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Отмечается, что на протяжении длительного времени он испытывал проблемы с почками.
Ожидалось, что в субботу вечером Харгроув выступит в штате Нью-Джерси.
По информации телеканала CBS, музыкант родился в городе Уэйко (штат Техас). Свой первый сольный альбом, получивший название Diamond in the Rough, Харгроув выпустил в 1990 году. Лауреатом Grammy он становился дважды — в 1998 году и в 2002 году.
Как отмечает телеканал, многие коллеги Харгроува считали его величайшим трубачом своего поколения.
Как сообщал УНН, на 85-м году жизни умер Марио Сегал, в честь которого назвали героя популярной компьютерной игры Super Mario. Сегал был успешным бизнесменом итальянско-американского происхождения.