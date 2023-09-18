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ЗМІ показали ймовірні фото пошкодженого підводного човна рф «Ростов-на-Дону»

ЗМІ показали ймовірні фото пошкодженого підводного човна рф «Ростов-на-Дону»

Київ • УНН

 • 259900 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. З'явилися фото, які показують масштаб, пошкоджень, ймовірно російського підводного човна «Ростов-на-Дону» внаслідок атаки в ніч на 13 вересня на Севастополь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Oryx.

Цитата

«Оприлюднені фотографії показують повний масштаб руйнувань, яких зазнав підводний човен "Ростов-на-Дону" після атаки, що сталася минулого тижня», - прокоментовано фото.

Доповнення

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УНН повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на середу, 13 вересня, було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.

У міноборони росії повідомляли, що уночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».

Sky News повідомляло, що Україна атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.

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