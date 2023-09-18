ЗМІ показали ймовірні фото пошкодженого підводного човна рф «Ростов-на-Дону»
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. З'явилися фото, які показують масштаб, пошкоджень, ймовірно російського підводного човна «Ростов-на-Дону» внаслідок атаки в ніч на 13 вересня на Севастополь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Oryx.
Цитата
«Оприлюднені фотографії показують повний масштаб руйнувань, яких зазнав підводний човен "Ростов-на-Дону" після атаки, що сталася минулого тижня», - прокоментовано фото.
Доповнення
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УНН повідомив, що у тимчасово окупованому Севастополі у ніч на середу, 13 вересня, було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
У міноборони росії повідомляли, що уночі зазнав ударів судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Як наслідок — отримали пошкодження дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ».
Sky News повідомляло, що Україна атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.