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СМИ показали вероятные фото поврежденной подводной лодки рф "Ростов-на-Дону"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Появились фото, которые показывают масштаб, повреждений, вероятно российской подводной лодки «Ростов-на-Дону» в результате атаки в ночь на 13 сентября на Севастополь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Oryx.

Цитата

«Обнародованные фотографии показывают полный масштаб разрушений, которым подверглась подводная лодка "Ростов-на-Дону" после атаки, произошедшей на прошлой неделе», - прокомментировано фото.

Дополнение

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УНН сообщил, что во временно оккупированном Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

В минобороны россии сообщали, что ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

Sky News сообщало, что Украина атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

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