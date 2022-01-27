ЗМІ: під час перестрілки на кордоні з Киргизією загинув мешканець Таджикистану. Ведеться евакуація населення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. П'ятьох громадян Таджикистану поранено, один загинув в ході стрілянини на кордоні з Киргизією та доставлено до місцевої лікарні. Про це повідомляє ASIA-Plus, інформує УНН.
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Житель села Сомоніон помер після того, як у його будинок "потрапив снаряд, випущений з киргизького боку".
"Кількість поранених у ході конфлікту... з вогнепальними пораненнями зросла до п'яти осіб: двоє військовослужбовців та троє мирних жителів", - йдеться у повідомленні.
Стан постраждалих оцінюється як стабільний, їх госпіталізовано до відділення травматології Центральної лікарні міста Ісфари.
За повідомлення МНС Киргизстану, місцева влада розпочала евакуацію жителів сіл, розташованих у районі прикордонного конфлікту з Таджикистаном.
"Евакуація людей у безпечні місця проводиться МНС спільно з місцевими жителями", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що задіяно кілька мікроавтобусів, вантажних автомобілів та позашляховиків. Кількість людей, які підлягають евакуації, не уточнюється.
У зв'язку з напруженістю на ділянці таджиксько-киргизького кордону, де стався інцидент, прикордонники Таджикистану переведені на посилений режим несення служби.
Доповнення
Довжина державного кордону між Киргизстаном та Таджикистаном становить понад 950 км, після розпаду Радянського Союзу на ньому залишилися десятки спірних ділянок. Переговори про його делімітацію (визначення держкордону з описом проходження та нанесенням на карту) продовжуються з грудня 2002 року. Нині визначено та взаємно визнано державами понад 550 км лінії кордону, решта 400 км вважаються спірними. Неврегульованість цього питання неодноразово спричиняла конфлікти за участю місцевих жителів та військовослужбовців двох республік, у тому числі й із застосуванням вогнепальної зброї.
Конфлікти на кордоні
Починаючи з 2014 року, на киргизько-таджицькому кордоні сталося 11 серйозних зіткнень. При цьому п'ять прикордонних інцидентів припало на 2014 рік.
У 2016-2018 роках настав період відносного затишшя. Незважаючи на конфлікти, сторони утримувалися від застосування вогнепальної зброї. Серйозні зіткнення відновилися у 2019 році і періодично спалахають і донині.