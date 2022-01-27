ЗМІ: під час перестрілки на кордоні з Киргизією загинув мешканець Таджикистану. Ведеться евакуація населення

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 4770 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53247 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 125840 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190011 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185235 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207918 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195704 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151476 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152716 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173136 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 132774 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174288 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111591 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65463 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 37207 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 463923 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307483 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370761 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482993 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728049 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111591 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174288 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123586 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158808 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182146 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ЗМІ: під час перестрілки на кордоні з Киргизією загинув мешканець Таджикистану. Ведеться евакуація населення

ЗМІ: під час перестрілки на кордоні з Киргизією загинув мешканець Таджикистану. Ведеться евакуація населення

Київ • УНН

 • 15456 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. П'ятьох громадян Таджикистану поранено, один загинув в ході стрілянини на кордоні з Киргизією та доставлено до місцевої лікарні. Про це повідомляє ASIA-Plus, інформує УНН.

Деталі

Житель села Сомоніон помер після того, як у його будинок "потрапив снаряд, випущений з киргизького боку".

"Кількість поранених у ході конфлікту... з вогнепальними пораненнями зросла до п'яти осіб: двоє військовослужбовців та троє мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Стан постраждалих оцінюється як стабільний, їх госпіталізовано до відділення травматології Центральної лікарні міста Ісфари.

За повідомлення МНС Киргизстану, місцева влада розпочала евакуацію жителів сіл, розташованих у районі прикордонного конфлікту з Таджикистаном.

"Евакуація людей у безпечні місця проводиться МНС спільно з місцевими жителями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задіяно кілька мікроавтобусів, вантажних автомобілів та позашляховиків. Кількість людей, які підлягають евакуації, не уточнюється.

У зв'язку з напруженістю на ділянці таджиксько-киргизького кордону, де стався інцидент, прикордонники Таджикистану переведені на посилений режим несення служби.

Доповнення

Довжина державного кордону між Киргизстаном та Таджикистаном становить понад 950 км, після розпаду Радянського Союзу на ньому залишилися десятки спірних ділянок. Переговори про його делімітацію (визначення держкордону з описом проходження та нанесенням на карту) продовжуються з грудня 2002 року. Нині визначено та взаємно визнано державами понад 550 км лінії кордону, решта 400 км вважаються спірними. Неврегульованість цього питання неодноразово спричиняла конфлікти за участю місцевих жителів та військовослужбовців двох республік, у тому числі й із застосуванням вогнепальної зброї.

Конфлікти на кордоні

Починаючи з 2014 року, на киргизько-таджицькому кордоні сталося 11 серйозних зіткнень. При цьому п'ять прикордонних інцидентів припало на 2014 рік.

У 2016-2018 роках настав період відносного затишшя. Незважаючи на конфлікти, сторони утримувалися від застосування вогнепальної зброї. Серйозні зіткнення відновилися у 2019 році і періодично спалахають і донині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84